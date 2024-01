Al Magma finisce una tripla mostra

Ultima settimana per vedere le tre mostre allestite nel Museo Magma, a Civitanova. Al piano di ingresso c’è l’esposizione fotografica "War is over", in collaborazione con The beatle people association of Italy e il Beatles Museum di Brescia, in cui si racconta l’impegno di John Lennon e Yoko Ono per sensibilizzare e promuovere la risoluzione dei conflitti. Mentre al primo piano ecco "Yellow submarine", e cioè una mostra di illustrazioni di Andrea Rauch, tratte dal libro di Ippolita Douglas Scotti ‘Metti i Beatles nella zuppa’, riferite alla cultura artistica di genere degli anni Sessanta e dei grandi autori dell’epoca (Warhol, Max, Crumb, Glaser). Sempre al primo piano è presente "Stop war now!", un’esposizione di manifesti contro la guerra, selezionati dall’archivio del Museo Magma. Il museo è aperto dal martedì al sabato (10.30-12.30/15-18.30).