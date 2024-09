Al Politeama un concerto dedicato alle compositrici

Un concerto dedicato alle donne compositrici, come Clara Wieck Schumann, María Grever, Pauline García Viardot, Amy Beach. Si apre così la stagione 2024-2025 del Politeama di Tolentino, con gli allievi del conservatorio "G. B. Pergolesi" di Fermo che sabato alle 21,15 si esibiranno in "Donne in musica". Il repertorio sarà eseguito da Giorgia Cardarelli al violino, dalla soprano Gloriela Villalobos Torres, da Wang Yixiao, Luca Giarritta, Chiara Vallati, Filippo Calvaresi al pianoforte. L’introduzione al concerto è affidata a Piero Di Egidio, relatore, pianista, musicologo, giornalista e direttore del Conservatorio. "Questo progetto è incentrato sulla ricerca e sullo studio di musica da camera e vocale da camera di compositrici donne del passato e contemporanee", aggiunge lo staff del Politeama.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima dello spettacolo, oppure online su www.politeama.org.