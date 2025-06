Al via la rassegna Teatro Bura. In scena "Nostoi - Canti del ritorno"

Domani alle 21.30 alla Bura di Tolentino andrà in scena "Nostoi – Canti del ritorno". "’Nostoi’ in greco antico è un termine che si riferisce ai viaggi di ritorno dei guerrieri greci dopo la guerra di Troia – spiega la regia –. Il termine "nostos" significa "viaggio di ritorno" e ha dato origine alla parola "nostalgia", che indica il desiderio di casa e di un luogo familiare. Lo spettacolo finale del Lab quest’anno affronta un tema molto attuale, la guerra, ponendo l’attenzione sulle conseguenze distruttive che i conflitti portano nel tessuto relazionale delle comunità e, più in generale, nella sensibilità dell’umanità intera. La nostra cultura occidentale affonda le proprie radici nei poemi epici greci che esaltano eroi forti, coraggiosi, vincitori. Ma la guerra è tragedia se raccontata dal punto di vista dei più deboli, di chi non ha voce in capitolo, di chi subisce, perde, e viene distrutto. I canti del ritorno vogliono essere un canto nuovo. Un canto per tornare ma in una terra rigenerata, in una società che cura, in una nuova casa accogliente per tutti".

Interpreti: Inna Apekina, Massimo Attili, Nazareno Bacaloni, Raffaella Baratta, Liliana Bartolozzi, Silvana Bracaccini, Silvia Chiarini, Fiorenzo Corvini, Rosario Culmone, Patrizia Intili, Eleonora Lorenzetti, Franco Maiolati, Emanuela Merelli, Mauro Mogliani, Massimo Raiconi, Barbara Salcocci, Loredana Scarpacci, Vania Sciamanna, Elvira Zaredinova. Drammaturgia di Genny Ceresani, che cura anche la regia con Fabio Bacaloni. Assistente alla regia Barbara Salcocci. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Libera...Mente e il circolo culturale Tullio Colsalvatico. Sarà presente Emergency gruppo di Macerata e verrà presentata la mostra fotografica "Nostoi" di Fiorella Sampaolo. Lo spettacolo è l’evento di apertura della rassegna Teatro Bura. A seguire venerdì 20 andrà in scena "Destini incrociati. Calvino e il teatro" per la regia di Fabio Bacaloni e Elena Fioretti e "Tutto Shakespeare...o quasi" per la regia di Gian Paolo Valentini e Elena Fioretti dell’associazione Look Up. Invece, in preparazione della tradizionale Festa della Bura, sabato 19 luglio la compagnia L’alternativa di San Severino presenterà Le care amiche, commedia dialettale di Doride Santucci Sciré nell’adattamento di Maria Cristina Perticarari.