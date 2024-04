Al via l’attività di Manager. No Profit

Un’associazione per aiutare le associazioni che operano a favore degli altri. Gli imprenditori Zeffirino Perini e Virgilio Lattanzi hanno dato il via nelle Marche alle attività di ManagerNoProfit, per trasferire sul territorio il modello dell’organizzazione di volontariato già diffuso. ManagerNoProfit mette a disposizione l’ampio mix di competenze e professionalità dei suoi soci per far crescere o consolidare gli Enti del Terzo Settore che le chiedono aiuto, agendo nel rispetto dei loro valori e con integrità, trasparenza e solidarietà L’organizzazione esiste dal 2016, conta oggi più di 120 soci distribuiti in sette sedi operative e nel corso della sua vita, ha assistito oltre 200 enti e associazioni operando su più di 250 progetti. Gli Enti del Terzo settore (ETS) con cui collabora ManagerNoProfit hanno le forme giuridiche più diverse e vanno dalle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni di genitori con familiari disabili o colpiti da malattie genetiche o rare, alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato culturale. "Le associazioni nate per aiutare il prossimo come gli enti del terzo settore – ha detto Perini - hanno bisogno di competenze manageriali".