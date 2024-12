Al via le feste con il villaggio di Babbo Natale

Il rione Cerqueto di Corridonia si illumina con il Villaggio di Babbo Natale. Oggi, in via Pier Paolo Bartolazzi (dalle 16), un elfo accoglierà tutti i bambini per la consegna delle letterine nella cassetta della posta situata avanti la casa di Babbo Natale. Un appuntamento, nel quartiere più antico della città, che si rinnoverà martedì, quando protagonisti saranno i piccoli della scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Manzoni-Lanzi, i quali faranno visita alla casa di Babbo Natale cantando canzoni a tema, e sempre un elfo si occuperà di consegnare loro un piccolo regalino. "Un ringraziamento a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e alle famiglie del rione Cerqueto – hanno affermato gli organizzatori –, anche al Comune che ha donato l’albero di Natale e ha messo a disposizione degli operai per allestire luci e il necessario per gli addobbi".