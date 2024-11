Al via l’ultimo appuntamento di "InterValli". Domenica con il Cammino dei Cappuccini

Ultimo appuntamento della rassegna "InterValli" organizzata da Viaticum con il patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone, di Helios, associazione ricreativo-culturale, e di Contram. Domenica si parte con la visita guidata al Centro Dolores Prato di Treia, poi ci si sposta in località San Lorenzo da cui inizierà l’escursione. Si seguirà il cammino dei Cappuccini lungo campi coltivati, con ampio sguardo sui dintorni. Con breve dislivello e andatura tranquilla si arriva all’Eremo di San Michele Arcangelo. Dopo una visita all’Eremo i partecipanti, se lo desiderano, si cimenteranno in una breve attività di scrittura a mano (verranno forniti carta e penna) ispirata all’esperienza. Alla fine si leggeranno i componimenti a voce alta, per coinvolgere i partecipanti.