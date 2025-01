Al via mercatini e laboratori

Mercatini di Natale a Civitanova, domenica appuntamento in piazza dalle 8 alle 20. Per l’occasione, saranno allestite le bancarelle a cura di My Love Eventi; sempre domenica, si potranno acquistare i prodotti alimentari della Coldiretti. Attenzione alle modifiche alla viabilità. Scattano i divieti di sosta e di transito sulla piazza e sul vialetto sud. Domenica sarà anche l’ultimo giorno di sospensione per il periodo natalizio della zona a traffico limitato in centro. Nella stessa giornata si terrà, proposta dal Centro per la famiglia promosso dall’assessorato alla famiglia e gestito dal Paolo Ricci, dalle 16 alle 19 l’iniziativa "Aspettando la Befana" presso la palazzina sud del Lido Cluana, nello spazio della casa di Babbo Natale.

Altri due appuntamenti in cartellone, sempre nella casa di Babbo Natale del Lido, oggi con con il progetto Orchestra Parallela del "Palco laboratorio musicale" e domani con "Gustosissimo: favole, ricette, laboratorio di cucina" con Claudia Brattini, Carolina D’Angelo e Le Tate senior. Ingresso libero e gratuito.