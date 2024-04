Alberi da abbattere in via Roma: "Ma ne pianteremo il doppio"

Roverelle, alberi di Giuda, tigli e olmi dovranno essere abbattuti per lasciare a spazio al cantiere per la realizzazione del nuovo sottopasso di via Roma. Sono 55, infatti, gli alberi che dovranno essere tagliati per permettere il passaggio delle ruspe e l’avvio del cantiere dell’opera più attesa in città che, secondo l’ultimo cronoprogramma annunciato dal Comune e dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, sarebbe dovuto partire all’inizio di aprile, ma di cui ancora oggi non c’è traccia. E, forse, l’intoppo sono proprio gli alberi che presto verranno spazzati via, salvo poi prevedere nuove piantumazioni "di due alberi ogni albero abbattuto", come si legge nella delibera del Comune, ma probabilmente solo una volta che i lavori per il sottopasso saranno terminati e, quindi, non prima di un anno. "Alcune specie arboree protette risultano coinvolte dal cantiere e per il proseguimento dei lavori dell’intervento in oggetto e, pertanto, occorre procedere all’abbattimento delle specie interessate – si legge ancora nella delibera del 10 aprile –. Visto il limitato lasso di tempo concesso dalla Rete Ferroviaria Italiana spa per l’esecuzione dei lavori, che prevedono tra l’altro l’interruzione del pubblico servizio, si ritiene necessario e improcrastinabile l’approntamento del cantiere, secondo tutti gli adempimenti come da normativa vigente, e pertanto dovrà essere effettuato l’abbattimento delle specie protette interessate dal tracciato in tempi rapidi". Nello specifico poiché "non ci sono soluzioni tecniche alternative", come precisato ancora dalla giunta, saranno tagliati: 19 piante di roverella, due tigli, 31 alberi di Giuda, un acero campestre, un orniello e un olmo. Dopo i pini dello stadio Helvia Recina, insomma, altre piante da abbattere in città.