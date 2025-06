Alessandro Attili primo assoluto ai "Ludi Latini" di Senigallia

Ancora un successo per il liceo scientifico Leopardi di Recanati, alla 25ª edizione dei "Ludi Latini" di Senigallia. Al primo posto si è classificato lo studente Alessandro Attili, della classe 5E, che ha vinto con "una traduzione sicura, capace di restituire lo stile dell’autore con la sua sintetica pregnanza". Si trattava di un passo della "Consolatio ad Helviam matrem" di Seneca, seguita da "un commento che interpreta in modo autentico e illuminato l’invito a far dialogare il testo di Seneca con quello di Azar Nafisi, un commento che non conosce cedimenti e che anche alla fine riserva motivi di riflessione, come il valore di apologia che la letteratura attribuisce a se stessa".

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì nell’aula magna del liceo Medi di Senigallia. Ospite d’onore è stato il professor Salvador Bartera (University of Tennessee - Usa), che ha tenuto una lezione su "Tacito politico".