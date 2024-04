Alla scoperta dell’arte oratoria

Cinema e parola, cinema e persuasione: un connubio che ha permesso al grande schermo anche di contribuire alla formazione di una pubblica opinione. Ma quali sono le radici del saper ben parlare? Chi sono stati i grandi maestri del passato? Con un salto indietro nel tempo di oltre duemila anni, domenica prossima alle ore 17.30 al Museo del Cinema di vicolo Consalvi, sarà possibile scoprire la straordinaria storia dell’arte oratoria nell’antica Roma e del suo più grande rappresentante: Marco Tullio Cicerone. L’incontro, intitolato "L’arte della parola: l’oratoria nell’antica Roma", fa parte dell’interessante progetto finalizzato a studiare il linguaggio del cinema, una serie di appuntamenti per viaggiare nel tempo e nello spazio alla scoperta di tutti i segreti di questa forma espressiva. Un’occasione non riservata ai cosiddetti ’esperti’ del settore, ma a tutti i semplici appassionati di cinema che vogliono approfondire le loro conoscenze e soddsfare anche tutte le loro curiosità su questa magnifica arte. L’ingresso al Museo del Cinema di vicolo Consalvi costa 7 euro, la partecipazione all’appuntamento invece è gratuita. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono rivolgersi al numero di cellulare 351-5358523.