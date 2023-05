Allenamento per diventare più sicuri

Da domani a giovedì 30 studenti delle classi 1e 2C dell’Istituto superiore Bonifazi di Recanati saranno impegnati nel "Be Your Hero", un percorso di allenamento interattivo fisico e mentale ideato e curato dall’organizzazione culturale "Sineglossa", per sviluppare empatia verso gli altri, una maggiore consapevolezza e un solido senso di sicurezza interiore. "Siamo felici di collaborare ancora una volta con Sineglossa per un progetto che coinvolge le scuole - dichiara l’assessora alle Culture Rita Soccio, coordinatrice della Rete del welfare culturale Marche -. Nella prima edizione ci siamo focalizzati sulla cultura come cura, un progetto di welfare culturale per gli studenti alle prese con le restrizioni dettate dalla pandemia. Anche in questo progetto vogliamo aiutare e far emergere le potenzialità a volte nascoste degli adolescenti, attraverso attività che vanno al di là della normale didattica". "Si impara a valutare i pericoli e ad affrontare gli ostacoli gestendo la paura e lo stress, cioè si diventa più consapevoli delle proprie capacità e si cerca sempre di migliorare le proprie prestazioni, inventando un proprio stile", ha spiegato Laurent Piemontesi, trainer internazionale responsabile dell’allenamento fisico.