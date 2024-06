"Allenerò i cittadini alla gentilezza"

Nato durante il lockdown per il Covid del 2020, il Movimento Italia Gentile annovera nelle sue file anche il Comune di Montecassiano, l’unico della provincia di Macerata ad aver aderito a questa rete internazionale che conta già una sessantina di città italiane e una Provincia, quella di Ascoli Piceno. Lo scopo? Diffondere nel tessuto sociale la gentilezza e i valori ad essa correlati attraverso alcuni "pilastri del benessere": relazioni felici, alimentazione, meditazione, movimento fisico, arte, musica e natura.

Così il riconfermato sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena, nell’assegnare le deleghe alla nuova Giunta comunale, ha individuato in Barbara Vecchi l’assessore alla gentilezza.

Assessore Vecchi, una bella novità. Ci racconti dall’inizio.

"Nel luglio dello scorso anno Montecassiano è stato proclamato ‘Comune gentile’ entrando a far parte della rete ideata in Italia da Daniel Lumera, biologo naturalista, scrittore e docente, riferimento internazionale nelle scienze del benessere e della qualità della vita. Abbiamo firmato un protocollo che, fra le altre iniziative, prevede anche questa delega...".

Perché tale scelta?

"Per dare importanza a valori che oggi sono messi ai margini a causa dello stile di vita frenetico e dell’eccesso di performance richiesto dalla nostra società. Possono sembrare semplici e scontati, ma in realtà li stiamo perdendo. Parole come empatia, interconnessione, gratitudine sembrano non rilevanti, invece la scienza oggi è in grado di misurarne i suoi effetti dandone una corrispondenza biologica esatta. Questo evidenzia quanto siano essi basilari per vivere a lungo, sani e felici".

Finora quali iniziative avete messo in campo?

"Lo scorso autunno, coinvolgendo anche i ragazzi dell’Istituto comprensivo ‘G. Cingolani’, abbiamo ufficialmente proclamato il nostro parco del Cerreto ‘Parco della gentilezza’, in occasione della "Giornata della gentilezza", il 13 novembre. Un secondo progetto ha coinvolto le associazioni cittadine: come noto, Montecassiano è il paese delle associazioni, avendo in attività ben 68 realtà locali di volontariato. Ebbene, durante la festa a loro dedicata, abbiamo proclamato il ‘Volontario gentile’ che rappresenta un po’ l’essenza dei principi espressi dal Movimento".

Quali sono i prossimi obiettivi?

"Ora, ad un anno dalla nostra adesione, nasce questo assessorato. Lunedì (24 giugno) alle 19.30, nei giardini pubblici della frazione di Sambucheto, alla presenza di Daniel Lumera, terremo un incontro aperto a tutti. Il tema ‘Come se tutto fosse un miracolo’ è ispirato al suo ultimo libro. Poi il mio impegno, per i prossimi cinque anni, sarà quello di ‘riempirlo’ di significato e azioni concrete".

La gentilezza è complessa?

"La gentilezza è uno stato del cuore e della mente che, di base, non necessita di corsi o di studi accademici, ma di un semplice allenamento quotidiano alla positività e all’empatia verso il prossimo".