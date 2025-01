All’Ircer porte aperte per cinque giovani

La Fondazione Ircer Assunta di Recanati anche quest’anno apre le sue porte a cinque giovani, tra 18 e 28 anni, che presenteranno la domanda di candidatura al progetto "Nonni arzilli" del servizio civile universale, diventando così animatori sociali per la terza età. Con 25 ore settimanali per 12 mesi, si avrà diritto a un compenso di 507,30 euro mensili, ai crediti formativi per l’università, alla validazione delle competenze per arricchire il proprio curriculum e anche una riserva del 15% nei concorsi pubblici.

Per presentare la domanda, entro il 18 febbraio, è sufficiente collegarsi al sito www.serviziocivile.org e cercare il progetto "Nonni arzilli". Per qualsiasi informazione basta telefonare al 3515833477 o scrivere una mail a fondazione@ircerassuntarecanati.it

"Il servizio civile, oltre a essere una grande occasione tanto per la Fondazione quanto per i ragazzi, è uno strumento per mettere in pratica quella sussidiarietà di cui la nostra società ha estremamente bisogno – spiega il presidente Riccardo Ficara Pigini –. Che bella immagine vedere dei ragazzi che si mettono a disposizione degli anziani e nel frattempo acquisiscono delle competenze e dei vantaggi per il loro futuro professionale. Soprattutto la presenza di tanti giovani a fare compagnia e animazione agli anziani può donare ai nostri nonni una vita molto più felice dentro la nostra struttura. Quello che può avvenire nella nostra piccola comunità dell’Ircer di Recanati può essere un inizio positivo di una riscoperta del rapporto di reciproco aiuto tra giovani e anziani".