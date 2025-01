Alluvione, i termini per i risarcimenti

C’è tempo fino al 24 gennaio per presentare la richiesta di contributo a seguito dei danni causati dall’alluvione del 2024. I risarcimenti per le famiglie prevedono un importo massimo fino a 5mila euro; il modulo dovrà essere protocollato in Comune o inviato a mezzo pec. Invece per le attività produttive è previsto un contributo massimo fino a 20mila euro. "Ricordiamo l’importanza di rispettare i termini e le modalità stabilite – sottolinea l’assessore Flavia Giombetti –, affinché tutti possano accedere ai contributi. Da un nostro monitoraggio siamo certi che non tutti hanno presentato domanda. I nostri uffici sono a disposizione per fornire informazioni e ausilio".