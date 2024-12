Altieri e Guzzini ribaltano il Fano in venti minuti. Arriva una boccata d’ossigeno per i Portuali Dorica

PORTUALI DORICA

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Ragni (65’ Candolfi), Lucesoli, Testoni, Fabiani, F. Tavoni, Altieri (65’ Girolimini), Sassaroli, Gioacchini (88’ Catalani), Mascambruni (80’ Paloka), Guzzini (55’ De Marco). All. Ceccarelli.

ALMA J. FANO: Tucci, Dagba, Saponaro, Malshi, Sene, Rastelletti (83’ Lettieri), Fofana, Del Moro, Cissé, Bacekou (62’ Cognini), Brunetti. All. Aiello.

Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia.

Reti: 1’ Fofana, 5’ Altieri, 24’ Guzzini.

Note: amm. Fofana, Rastelletti, Saponaro, Fabiani, Ragni; rec. 1’+5’; spet. 90 circa.

Vittoria ossigenante per i Portuali Dorica che, al Giuliani di Torrette, superano 2-1 un battagliero Fano, capace di passare subito in vantaggio, per poi essere ribaltato dagli anconetani nell’arco di venti minuti. È una partita delicata, vista la classifica, ma le squadre non badano a studiarsi. Tanto che, dopo appena sessanta secondi, Fofana è bravo a raccogliere una palla nei pressi dell’area di rigore e a freddare Tavoni con un destro micidiale sotto la traversa. Il pareggio è questione di attimi e arriva al 5’ con il più giovane in campo, il classe 2007 Altieri: azione avvolgente, cross sul secondo palo e colpo di testa dell’esterno a fissare l’1-1. Il match non difetta di emozioni e al 24’ i Dockers mettono la freccia: assistenza al bacio da sinistra di Lucesoli, torsione perfetta di Guzzini (sempre di testa) che non lascia scampo a Tucci. Tanto per Altieri (primo in assoluto coi grandi), quanto per Guzzini, entrambi i gol arrivano all’esordio da titolare con i Portuali. Nella ripresa i ritmi si abbassano e la squadra di Ceccarelli prova a gestire. A metà colpisce con Sassaroli e De Marco, ma Tucci è attento a tenere a galla i suoi. Così, in pieno recupero, Cissé confeziona l’occasione clamorosa per pareggiare i conti, ma trova sulla sua strada uno strepitoso Tavoni. Finisce 2-1 e i Portuali Dorica respirano. Il Fano resta ultimo.

Giacomo Giampieri