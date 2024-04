Altri alloggi popolari in arrivo

L’Erap al lavoro per costruire nuovi alloggi di edilizia popolare a Macerata. In via Valenti è stato concordato con il Comune di realizzare un edificio da allacciare alla rete di servizi esistenti nella zona. È in corso l’avvio della progettazione dell’intervento per procedere con la gara per l’affidamento dei lavori nei primi mesi del prossimo anno. Per quanto riguarda, invece, Villa Potenza, è in corso la verifica e approvazione del progetto esecutivo. A breve verranno espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori e sono in via di definizione con il Comune le modalità di accesso all’area. "Anche a Macerata - spiega il presidente Erap, Saturnino Di Ruscio - c’è grande sinergia con l’Amministrazione comunale e tutti gli interventi in corso vedono l’interlocuzione costante sia degli organi politici che di quelli tecnici". Altri immobili sono previsti in via Verga a Collevario. "Al momento è in partenza la progettazione - conclude Di Ruscio - e, a tal fine, sono stati eseguiti dei rilievi in sito per identificare i confini del lotto, le eventuali interferenze con la zona boschiva adiacente e valutare meglio la posizione dell’edificio da realizzare. Ad oggi non è stata segnalata alcuna criticità".