alunni ai fornelli e in sala

Ad Appignano, l’alberghiero "Girolamo Varnelli" di Cingoli ha avviato il successo di Leguminaria 2023, l’attraente manifestazione dedicata ai legumi, proponendo per l’anteprima una cena con menu coniugante la tradizione e l’innovazione: piatti rivisitati all’insegna della creatività e della professionalità. Hanno guidato la brigata del "Varnelli" i docenti Bruno Spaccia (cucina) Elisa Bartolelli e Francesco Cacciolari (sala), le assistenti tecnico-pratiche Michela Cursio, Samuela Ortolani, Tiziana Sabatini, Emanuela Piccinini, gli assistenti tecnico-pratici Mario Tomassetti Pigliapochi e Michele Menichelli.

Gli studenti Nicolas Laforese, Cloe Lucato, Naima Houdna, Greta Cicconi, Salvatore Loiacono della classe terza BC e Anastasia Troiano della quinta AP, hanno elaborato e preparato i piatti a base di legumi (ceci, fagioli, roveja); il servizio in sala è stato svolto da Simone Guetta e Alessando Acciarri (quinta classe AS), Valerio Gentilini e Cristian Cerioni (quarta AS). Nel proprio stand, il "Varnelli" ha presentato i prodotti "AlberghiamoCi", realizzati da studenti e studentesse con disabilità, nell’ambito del progetto inclusivo "Costruiamo facendo".

Gianfilippo Centanni