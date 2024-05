Anche sul lungomare nord adesso nidifica il fratino

Spunta il fratino sul lungomare nord: transennata una porzione di spiaggia libera. Da alcuni giorni, un tratto di arenile al confine con lo chalet ‘Ippoccampo’ è stato delimitato poiché vi è stata rinvenuta una coppia di fratini, volatili in via d’estinzione protetti dalla direttiva comunitaria 2009/147. "Passeggiando – spiegano i volontari dell’Associazione ornitologi marchigiani –, ci siamo accorti che c’era questa coppia di fratini che stava cercando di covare. Perciò, abbiamo pensato subito alla loro tutela. I primi di giugno, si dovrebbero schiudere le uova, poi ci vorranno altri 30 giorni per lo svezzamento e l’ipotesi è che verso i primi di luglio inizieranno a volare". Determinante è stata la vegetazione cresciuta rigogliosa nel corso degli ultimi mesi, poiché l’uccello nidifica in zone dove sono presenti erba e dune di sabbia. Tuttavia, il tratto interessato è molto frequentato da bagnanti e residenti. Da qui, l’appello dei volontari civitanovesi, che monitorano costantemente l’area, "a non lasciare i cani sciolti". Si tratta del secondo punto della spiaggia civitanovese, dopo l’area faunistica delle ‘Tre case’, dove il fenomeno ha assunto specifiche tutele. In questo secondo caso, la protezione esiste da diversi anni.

fra. ros.