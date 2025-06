Ancora vandali in azione. Aumentati vigili e controlli

Una città scossa da un’ondata di episodi che hanno riacceso l’allarme sicurezza. Nei giorni scorsi un anziano di 88 anni è stato aggredito da minorenni, un atto di violenza che ha indignato la comunità. A questo grave fatto si aggiunge un altro episodio inquietante: l’auto di Mattia Bonaventura de Minicis, noto per aver recentemente coordinato la Festa della Musica, è stata pesantemente vandalizzata in pieno giorno, in via Nazario Sauro, intorno alle 16.

Il sospetto di de Minicis è che l’azione non sia stata casuale, ma un vero e proprio atto punitivo nei suoi confronti, forse legato alla solidarietà da lui espressa verso un giovane recanatese vittima di bullismo. "Ecco come ho ritrovato la macchina – racconta Mattia – non hanno rubato nulla, che simpatico dispetto. Vi perdono già poiché non sapete nemmeno quello che state a fare… La musica per fortuna resta, ma basta ragazzi: altre sfighe non mi servono. Mi dispiace per voi, distruggere è un peccato quando bisogna creare. È un peccato non comprendere che fare del male non porta a nulla".

Come se non bastasse, nelle stesse ultime 24 ore un altro atto vandalico è stato commesso ai danni dell’auto della moglie di Albert Bendaj, titolare di un’impresa edile. Lui abita all’inizio di via Aldo Moro, nel quartiere di Fonti san Lorenzo: "Stavo nel giardino, ho sentito la botta del vetro e sono corso subito in strada. Ho visto tre ragazzetti e una ragazza scappare di corsa. Ho trovato a terra un bicchiere da birra, quindi penso l’abbiano usato per spaccare il vetro. Ho provato a rincorrerli, ma sono fuggiti. Per come urlavano, sembravano ubriachi: non volevano rubare, era solo un atto vandalico fine a sé stesso".

Di fronte a questi episodi, il Comune e le forze dell’ordine stanno correndo ai ripari invitando i cittadini vittime a sporgere denuncia per aiutare a individuare i colpevoli. Dal primo luglio è previsto l’arrivo di un nuovo vigile urbano, che porterà l’organico della polizia locale a 15 agenti, e di una carabiniera donna che si unirà alla stazione cittadina. Inoltre, arriveranno due carabinieri a tempo determinato per rafforzare il presidio sul territorio durante l’estate. E per rendere più incisivo il controllo, sarà istituito un turno serale dei carabinieri con pattuglie operative dalle 20 in poi.

"L’arrivo di nuovi agenti e l’istituzione del turno serale sono risposte concrete a chi chiede più sicurezza – fanno sapere fonti istituzionali – episodi come l’aggressione all’anziano e il vandalismo contro un giovane impegnato nella vita culturale della città non devono ripetersi. Recanati dev’essere un luogo sicuro per tutti".