Anffas e Comune, un patto sul centro pomeridiano: durerà un’ora in più e trasporto per i disabili

Il centro pomeridiano ‘Spazio 2019’ avrà un’ora in più di attività e ci sarà il trasporto pubblico a disposizione dei ragazzi con disabilità. Sono le novità di quest’anno dell’iniziativa messa in campo dalla collaborazione tra il Comune di Montecosaro, tramite l’assessorato ai Servizi sociali, e l’Anffas di Civitanova. Il progetto, le cui attività si svolgono nei locali montecosaresi dell’associazione, in via Tangenziale, è attivo dal lunedì al venerdì. "L’obiettivo – commenta l’assessore ai Servizi sociali Stefania Lufrano – è affiancare le famiglie e fare in modo che i ragazzi possano vivere un contesto di socializzazione, che stiano tutti insieme". Gli incontri sono finanziati dal Comune e per quest’anno prevedono anche il trasporto dei ragazzi a domicilio e un’ora di attività in più, vale a dire dalle 15 alle 19. "Si tratta – illustra la coordinatrice di Anffas Civitanova, Francesca Biondi – di un servizio nato come spazio ludico-ricreativo per dare un sollievo alle famiglie dei ragazzi che frequentano ancora la scuola e che quindi non possono andare al centro diurno. Seguiti da due operatori, i giovani sono impegnati in varie attività, come la stimolazione cognitiva o quella sensoriale, ad esempio, la cucina oppure l’impiego della lavagna elettronica e altro ancora, a seconda delle possibilità di ognuno".