"Anni D’Argento", via alle attività

Partirà questo weekend il programma della attività pubbliche organizzate dal centro sociale della terza età "Anni D’Argento", a Porto Recanati. Il via ci sarà sabato alle 15.30, nella sede del sodalizio in via Sarpi, con il corso sulle "Manovre di disostruzione pediatrica delle vie aree". L’incontro sarà rivolto in particolare a tutti i genitori e i nonni, con tanto di dimostrazioni pratiche grazie alla presenza degli operatori sanitari della Croce Gialla di Recanati. Ma seguiranno poi, in estate, altre manifestazioni come concerti e pure mostre fotografiche e pittoriche. "Con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della consigliera di maggioranza Maria Teresa Zaccari, abbiamo programmato diverse iniziative per ravvivare il legame con la realtà di Porto Recanati – afferma Mauro Cittadini, presidente del centro sociale ‘Anni D’Argento’ –. Dopo sabato, seguirà un altro corso di anti-soffocamento pediatrico, previsto il 10 giugno, sempre alle 15.30 in sede. Poi, allestiremo una mostra pittorica riservata agli alunni delle scuole elementari del paese. Mentre, dal 15 al 24 luglio, ci sarà un’esposizione fotografica incentrata sui matrimoni degli anni Cinquanta-Sessanta e su arti e mestieri di una volta. E ancora: il 3 agosto ecco la serata musicale "Porto Recanati sotto le stelle", nell’anfiteatro Natale Mondo di corso Matteotti. Infine, tra ottobre e novembre con data ancora da definire, ci sarà il convegno medico sulle varie problematiche dell’Alzheimer".