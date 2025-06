Aperitivi universitari internazionali. Piatti tipici e maratona in musica

Giovedì, dalle 19, il campus Unicam ospita gli Aperitivi universitari internazionali. Organizzata da Musicamdo, con il contributo dell’università di Camerino, del Comune, di Contram Mobilità, Esn e Multiradio, la serata si svolgerà in via D’Accorso. Protagonisti saranno i piatti tipici delle varie nazioni rappresentate dagli studenti. E poi tanta musica. In diretta su Multiradio, l’evento sarà animato da Dj Poldo, pronto a far vibrare il campus insieme alla Mistrafunky Street Band. A seguire The Sweet Life Society, collettivo torinese nato dai producer Gabriele Concas e Matteo Marini. "Con uno stile che fonde melodie vintage, groove caraibici e bass music britannica, la band, accompagnata da musicisti dal vivo e dalle voci di Giulietta Passera ed Emenél, ha conquistato festival internazionali – spiegano gli organizzatori –. In carriera hanno firmato colonne sonore per il Festival di Venezia e collaborato con artisti come Simona Molinari e Sean Paul". L’ingresso è libero. Saranno attive navette gratuite con due linee (gialla e rossa) per collegare il centro città al campus (info su www.contram.it).