Apiro, un kit di soccorso ai vigili del fuoco grazie a "Gli scoiattoli"

Il materiale in dotazione ai vigili del fuoco si è arricchito di un importante e moderno strumento. L’associazione "Gli scoiattoli" di Apiro, presieduta da Corrado Branchesi, col contributo della Fondazione Carima, ha acquistato un kit in due pezzi, dotati di batterie quindi senza cavi, da utilizzare come indispensabile supporto durante gli interventi effettuati dai pompieri nelle situazioni di soccorso stradale. L’incontro per la donazione dello strumento al comando dei vigili del fuoco di Macerata, destinato in comodato d’uso al distaccamento dei pompieri apirani, si è tenuto ad Apiro, nella Sala degli stucchi del teatro Mestica, presenti col presidente Branchesi (nella foto il primo a sinistra) e i dirigenti del sodalizio, il sindaco Ubaldo Scuppa, Lorenzo Marcelli ispettore antincendi del comando provinciale dei vigili del fuoco, Andrea Piccini coordinatore del distaccamento locale. Nella sala, tra i numerosi intervenuti, i sindaci Enrico Giampieri di Cupramontana e Michele Vittori di Cingoli con l’assessore Iacopo Coloccioni. Scuppa ha espresso soddisfazione per l’impegno dell’associazione "Gli scoiattoli", encomiata da Marcelli. Piccini ha ritirato il kit, grato a nome dei pompieri volontari per la concessa disponibilità del nuovo strumento.

Gianfilippo Centanni