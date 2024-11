Area camper, assolti gli ex amministratori

Inchiesta sull’area camper in località Boccioni a Fiastra: prosciolti dall’accusa di abuso di ufficio l’ex sindaco Sauro Scaficchia, l’ex vicesindaco Claudio Castelletti e l’ex assessore Stefano Baldi. Rinviato a giudizio Fabio Cagnini, nipote dell’ex sindaco e imprenditore edile, accusato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture: la sua impresa si era aggiudicata i lavori e la gestione dell’area camper. Scaficchia era sotto accusa in qualità di sindaco dal maggio 2019 e vice sindaco dal 2014 al maggio 2019, Castelletti come sindaco dal 2014 fino al maggio 2019 e poi vicesindaco, mentre Baldi era di assessore. I fatti sarebbero avvenuti dal 2014 al 2021. A sollevare il caso erano stati due esposti alla procura da parte dell’opposizione. Secondo l’accusa, Scaficchia e Castelletti non avrebbero comunicato per iscritto al concessionario l’intenzione di risolvere la convenzione per la concessione dell’area attrezzata per camper, stipulata con Cagnini Costruzioni nel 2014 per 20 anni. Scaficchia poi avrebbe dovuto astenersi, essendo zio di Cagnini. Sempre secondo l’accusa, la ditta non avrebbe mai gestito l’area e non si sarebbe iscritta alla Camera di commercio, incassando dunque un ingiusto profitto di 67.824 euro. Cagnigni poi è accusato per non aver adempiuto alla convenzione sulla gestione dell’area.

Dato che il reato di abuso d’ufficio è stato abrogato, ieri il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha disposto il non luogo a procedere per i tre ex amministratori, difesi dall’avvocato Bruno Pettinari. Come chiesto dal pm Enrico Barbieri, sarà invece processato invece l’imprenditore, difeso dall’avvocato Giancarlo Savi. Il Comune di Fiastra è parte civile, con l’avvocato Paolo Rossi.

Chiara Marinelli