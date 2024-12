Arriva il presepe all’uncinetto all’ex "Euforia"

L’uncinetto non passa mai di moda. E anche quest’anno il gruppo "Per una Sarnano più granny", con cittadine di ogni età, ha dato vita a un presepe speciale a Sarnano, per una 50ina di figure realizzate con la tecnica "amigurumi", l’arte giapponese di lavorare all’uncinetto. Tra le volontarie più attive, Mariella Zallocco, Giuseppina Piersimoni, Ida Marino, Silvia Capri, Rosina Mandozzi, Loretta Giacomozzi e Giuseppina Orlandi. Si può ammirare sulla vetrina dell’ex negozio Euforia, in via Giacomo Matteotti, nel centro storico.