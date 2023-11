"Aspettando Re Lear", anteprima con Preziosi

In un teatro Piermarini tutto esaurito, l’attore Alessandro Preziosi ha portato in scena l’anteprima nazionale di "Aspettando Re Lear". Preziosi, che ne ha firmato anche la regia, ha scelto Matelica come residenza di allestimento di questo suo spettacolo, soggiornando in città con la sua compagnia e provando per diversi giorni all’interno del Piermarini.