"Atelier d’Inverno", venerdì l’omaggio a Remo Pagnanelli

Venerdì, alle 18 nella sede dello Sperimentale Teatro A in via Panfilo, verrà presentata la seconda edizione di "Atelier d’Inverno", il libro di poesie di Remo Pagnanelli, uscito per la prima volta nel 1985. Questa nuova edizione, curata da Franca Mancinelli e Rossana Abis, è stata redatta secondo le correzioni apportate dall’autore due anni dopo l’uscita del libro e rappresenta perciò l’ultima versione da lui voluta. La presentazione si avvale di tre relatori: la curatrice Franca Mancinelli, Jacopo Curi, Edoardo Manuel Salvioni. Le letture sono affidate alla voce di Piero Piccioni. Chiara Marangoni canterà una delle poesie.