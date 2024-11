Attrezzature sportive destinate ai disabili

Un altro passo avanti verso una città sempre più inclusiva. Il Comune di Civitanova, grazie ad un bando regionale, finanziato dal Fondo statale per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito dal Ministero, ha consegnato alle associazioni del territorio attrezzature sportive e presidi indispensabili per incrementare la pratica di discipline sportive e l’attività motoria per i disabili. Presenti alla consegna il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Claudio Morresi e Barbara Capponi e le associazioni. Le risorse, per un totale di 77mila euro, di cui 60mila finanziate dal bando e la restante parte dall’amministrazione, sono state utilizzate per acquistare in primis un pulmino allestito per il trasporto di soggetti con disabilità fisico motorie. Le chiavi sono state consegnate all’Anthropos, ma il mezzo è a disposizione di tutte le associazioni sportive del territorio. Sempre all’Anthropos è stato consegnato un kit di bocce, una rampa di lancio, un casco a punta e due canestri da basket regolabili. La Asd Compagnia Arcieri di Civitanova, invece, ha ricevuto un tapis roulant, una panca per riabilitazione posturale, delle barre parallele e una spalliera svedese per la ginnastica posturale; la Energym Civitanova Sport ha ricevuto un Dual Adjustable Pulley, macchine con cui è possibile lavorare sia in piedi che da seduti. Infine l’associazione Cavalli delle Fonti partecipa utilizzando il pulmino per le loro attività. "Questo finanziamento – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – è un segnale importante di attenzione e impegno verso la piena inclusione delle persone con disabilità". "Con grande soddisfazione, abbiamo ufficialmente consegnato questo pulmino, insieme ad altre attrezzature, alle associazioni del territorio – ha detto l’assessore allo sport Claudio Morresi –. Questo gesto rappresenta un importante passo verso l’inclusione e l’accessibilità nello sport".