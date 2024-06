Auto contro furgone al semaforo. Audi sfonda vetrata di un negozio

Scontro al semaforo tra un’auto e un furgone. L’auto, finisce contro una panchina in legno al margine della strada e contro la tabaccheria Giusy sfondando una vetrata del negozio, il furgone termina la propria corsa più avanti, sempre sul marciapiede. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi nell’incidente avvenuto ieri mattina, qualche minuto prima delle 11, lungo la provinciale 78 nella zona di Passo Sant’Angelo. Per motivi che sono ancora da accertare un’Audi e un furgone si sono scontrati all’altezza dell’incrocio regolato dal semaforo e sono finiti sul marciapiede dinanzi alla tabaccheria Giusy. Solo per una fortunata coincidenza in quel momento non c’era nessuno sul marciapiede dove, di solito si trattengono i pensionati del posto, anche approfittando della presenza delle panchine. All’interno del negozio invece c’erano la titolare Giuseppina Cardinali con le dipendenti e alcuni clienti. Il boato ha spaventato tutti, anche perché l’Audi ha colpito il muro prima di rompere una vetrata della tabaccheria. A quel punto è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. Saranno i militari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Da quanto emerso entrambi i conducenti avrebbero assicurato di essere passati col semaforo verde.