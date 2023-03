Auto esce di strada in via Montecucco: illeso il conducente

Incidente in via Montecucco, direzione Civitanova, ieri sera intorno alle 19.15. Un signore della zona, alla guida della sua Audi A4, è finito nel fosso dopo aver perso il controllo del mezzo. All’altezza della traversa di via Doria il conducente, rimasto lievemente ferito e illeso, ha tirato dritto in una curva per cause ancora in accertamento. L’auto è uscita di strada ed è finita nel dirupo, rimanendo incastrata tra alberi e arbusti. Sono così intervenuti i vigili del fuoco, con due pattuglie, che hanno messo in sicurezza la vettura. Sul posto anche il 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Civitanova in codice giallo. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Qualche disagio per la viabilità, ma nulla a che vedere con le code dei giorni scorsi a Costamartina che avevano suscitato polemiche tra cittadini e residenti.