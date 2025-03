Auto in fiamme, paura in strada

Auto prende fuoco, momenti di paura in superstrada. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri lungo la superstrada Val di Chienti, all’altezza del lago di Polverina, nel Comune di Camerino. Da un’auto in transito, per cause accidentali, è cominciato a fuoriuscire del fumo e così il conducete si è immediatamente fermato e ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Camerino, che nel giro di poco tempo hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze e l’allarme, poco dopo, è rientrato.