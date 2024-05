Auto si ribalta. Due ragazze a Torrette

Paura per tre giovanissime, coinvolte in un brutto incidente stradale. Le tre, tra i 18 e i 19 anni, ieri alle 14 stavano passando lungo contrada Morla, a Pollenza, quando la loro auto, una Chevrolet Matiz, si è ribaltata finendo fuori strada. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Con l’aiuto dei vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure alle ragazze. Per due di loro è stato disposto il trasferimento ad Ancona, per una in ambulanza, per l’altra in eliambulanza. Le loro condizioni sono serie, ma per fortuna le ragazze non sono in pericolo di vita. Per ricostruire la dinamica sono arrivati i carabinieri.