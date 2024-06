Auto si ribalta in via Roma. Tamponamento in corso Cavour

Due incidenti nel giro di poco tempo e poca distanza, ieri mattina in città. Il primo, intorno alle 10.30, si è registrato in via Roma. All’altezza dello spartitraffico vicino alla clinica Villalba, un’auto è finita sopra i cordoli, ribaltandosi su un fianco. Per fortuna nulla di grave per il conducente, rimasto però molto amareggiato dai danni subiti dalla vettura. Per altro, è l’ennesimo incidente del genere che si registra su quei cordoli, alti e con gli spigoli vivi.

Poco più tardi, si è registrato un tamponamento tra due auto in corso Cavour. Anche in questo caso, fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze fisiche gravi. I danni alla carrozzeria delle auto hanno però fatto ipotizzare una velocità un po’ troppo elevata, da parte di uno dei conducenti. Ma su questo gli accertamenti sono in corso da parte degli agenti della polizia locale. I rilievi e i soccorsi hanno causato alcuni rallentamenti alla circolazione, sempre molto intensa in quella strada a ridosso del centro storico.