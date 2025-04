Auto vola nella scarpata: salve due ragazze

Tanto spavento ma fortunatamente le conseguenze fisiche delle infortunate non sono preoccupanti: soltanto graffi provocati dai rovi, diversi lividi, ecchimosi e qualche indolenzimento hanno riportato le due ragazze rimaste coinvolte nel pauroso incidente verificatosi durante la notte dell’altro ieri a Cingoli, appena sotto la frazione Avenale. Verso le 22.15 le amiche entrambe 19enni, una residente a Corridonia e al volante della Toyota Yaris, l’altra a Macerata, stavano procedendo lungo la comunale che scende a Grottaccia dove s’immette sulla provinciale per Macerata. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, imboccando la prima curva a circa 200 metri dopo Avenale, l’auto è uscita dalla carreggiabile, ribaltandosi e piombando tra la fitta vegetazione della scarpata. Lì è rimasta danneggiata e quasi invisibile anche a causa delle tenebre, comunque le giovani, praticamente indenni, sono riuscite a lasciare da sole l’abitacolo arrampicandosi fino alla strada. Sono state portate al pronto soccorso di Jesi per accertamenti.