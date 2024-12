Badiali risponde al gol di Grassi. La Sangiustese frena il Tolentino

1

: Bucosse, Salvucci (13’ st Barilaro), Tizi (13’ st Dominino), Strano, Badiali, Di Biagio, Manna, Tortelli (26’ st Stricker), Moscati, Capezzani (23’ st Naddeo), Lovotti. All. Passarini.

SANGIUSTESE: Rossi, Morazzini, Pasqualini, Iommi, Maquiesse, Tarulli, Cresci (40’ st Recchioni), Crescenzi, Handzic (40’ st Herrera), Grassi (31’ st Cornero), Formentini (5’ st Marini). All. Giandomenico.

Arbitro: Malascorta sez. di Jesi.

Reti: Grassi 4’ pt, Badiali 28’ st.

Note: ammoniti Pasqualini, Barilaro, Cresci, Manna; espulso Iommi. Recupero: 2’ pt, 5’ st. Calci d’angolo: 4-5 Spettatori: 700 circa.

Si chiude 1-1 il match tra Tolentino e Sangiustese, al termine di una partita equilibrata con diverse occasioni da tutte e due le parti. Sangiustese che ha iniziato meglio, ma il Tolentino ha saputo reagire bene e venire fuori alla distanza, trovando la rete del meritato pareggio nella ripresa. Derby che parte subito fortissimo, la Sangiustese brava a capitalizzare la prima occasione al 4’ e a passare in vantaggio con Grassi, che ribadisce in rete la respinta di Bucosse. Il Tolentino non resta a guardare e prova a costruirsi il pareggio al 18’ con il colpo di testa di Moscati che però non inquadra lo specchio. Al 25’ occasionissima per il Tolentino con il tocco di Tortelli da posizione ravvicinata e Rossi che salva in presa sulla linea. La Sangiustese è in partita e va a centimetri dal raddoppio al 34’, complice un errore della difesa cremisi: calcia Cresci in area piccola con Bucosse che si oppone con un intervento fantastico. Al 44’ Tolentino pericolosissimo con Lovotti, bravo a colpire di testa a centro area e parata di Rossi. Ripresa. Al 10’ il numero uno degli ospiti ancora decisivo respingendo il tiro insidioso di Manna. Al 21’ si rende pericolosa la Sangiustese con Grassi che di testa chiama Bucosse alla respinta con i pugni. Tolentino che al 28’ trova il meritato pareggio con la conclusione dal limite dell’area di Badiali che infila Rossi sul primo palo. Non c’è un attimo di respiro, al 34’ su corner la Sangiustese ci prova con Maquiesse di testa, palla che non entra di un soffio e difesa cremisi che allontana. Al 37’ rosso diretto per il capitano della Sangiustese, Iommi, per fallo da ultimo uomo su Moscati lanciato a rete. Finisce qui il derby.

Marco Natalini