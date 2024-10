Baldassarri riparte con un punto all’Estoril

Un punto, anzi... punticino di ripartenza. Il ritorno in pista di Lorenzo Baldassarri dopo due mesi e 3 gran premi saltati, non è stato proprio eccezionale. Sul circuito di Estoril, in Portogallo, il centauro di Montecosaro ha raccolto solo un punto, frutto della 15esima posizione conseguita al termine della seconda gara. Nella prima invece il Balda era caduto dopo appena due giri, fortunatamente senza conseguenze a differenza dell’ultima volta ad agosto (a Portimao, rottura del polso). Insomma niente di esaltante, ma almeno è stato bello rivederlo in sella alla sua Triumph. Moto che potrebbe ri-cambiare a breve perché Baldassarri ha dichiarato che vorrebbe tornare a guidare una Ducati. In classifica generale il montecosarese è ora 20° con 22 punti complessivi. Da venerdì via al 12° appuntamento del Mondiale Supersport, soprattutto l’ultimo della stagione iridata 2024. Si correrà sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera.

Andrea Scoppa