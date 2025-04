Bambini a lezione con i militari della capitaneria

L’ufficio circondariale marittimo di Civitanova celebra la giornata del mare con oltre 250 studenti. La guardia costiera ha tenuto una serie di incontri didattici con le scuole del territorio, che hanno già coinvolto più di 250 bambini di materne ed elementari, e che proseguiranno nei prossimi giorni. L’iniziativa, organizzata con l’associazione "Ricordi d’amare", i pontili del diporto (Club Vela, Lega navale italiana, Medusa, Aurora, La Marina, Levante e Rosa dei Venti) e il cantiere Anconetani, ha offerto ai piccoli visitatori un’esperienza coinvolgente tra cultura marinaresca, educazione ambientale e attività pratiche nel cuore del porto. Gli alunni, accompagnati dai militari della guardia costiera, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino i mezzi impiegati per la sicurezza in mare, ascoltare storie legate alla tradizione marittima locale e ricevere nozioni fondamentali sul rispetto dell’ambiente marino e costiero. Le visite proseguiranno anche nei prossimi giorni, per promuovere una cittadinanza del mare consapevole, attiva e rispettosa.