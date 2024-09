Banca Macerata in campo per la Croce Verde

Banca Macerata al fianco della Croce Verde di Civitanova, in un progetto di solidarietà che culmina con la donazione di due mezzi: una nuova ambulanza e un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili, necessari per continuare a garantire lo standard dei livelli di assistenza e di prestazioni alla comunità. La consegna, in attesa della cerimonia del taglio del nastro prevista domenica 6 ottobre al Varco sul mare (alle 11), occasione in cui all’ente di assistenza il Comune consegnerà la medaglia d’oro per il 70° anno di attività, è stata ufficializzata ieri mattina, nella sede della Croce Verde. Il presidente onorario di Banca Macerata Loris Tartuferi, il presidente Ferdinando Cavallini e la responsabile marketing Debora Falcetta hanno incontrato i vertici della Croce Verde, il presidente Cesare Bartolucci, il suo vice Michele Ciminari e il direttore Diego Perrone. I nuovi veicoli vanno a integrare un parco mezzi che a questo punto si compone di undici ambulanze, tre pulmini per il trasporto dei disabili e uno scooter attrezzato per il soccorso. "Splendida la donazione di Banca Macerata, che ringrazio per la sensibilità e per il fattivo sostegno alla nostra quotidiana attività nell’emergenza. Un gesto che racconta e conferma l’attenzione dell’istituto al mondo del soccorso, della sofferenza e del bisogno, che è poi ciò che ci rende comunità. È nel Dna di Banca Macerata essere al servizio del territorio" ha detto Bartolucci. Tartuferi ha sottolineato come con Banca Macerata "in diciannove anni di attività, sempre cercando di contrastare un declino evidente in ogni direzione su questo territorio, abbiamo conseguito importanti obiettivi e oggi mettiamo un altro tassello sul fronte della solidarietà. La scelta di donare questi mezzi alla Croce Verde nasce dalla consapevolezza delle esigenze crescenti nel settore della sanità e dell’assistenza sociale, soprattutto per le categorie più fragili". "Questo intervento – ha aggiunto Cavallini – si inserisce perfettamente nella nostra missione di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, mettendo al centro la solidarietà e il benessere collettivo. Ci teniamo a sostenere il terzo settore e tutte le attività che operano nella socialità. Grazie alla Croce Verde per l’incredibile lavoro che svolge ogni giorno al fianco dei cittadini". Falcetta ha sottolineato come sia "la salute il bene più grande e Banca Macerata sostiene e supporta chi opera nel modo del soccorso e assistenza". La Croce Verde conta mille soci iscritti e 203 volontari in servizio. In un anno le ambulanze percorrono circa 280mila chilometri per un numero di 5mila interventi richiesti dal 118 in emergenza, più altri 4mila interventi per servizi programmati.

Lorena Cellini