Banda di ladri in azione nel quartiere Villa Teresa. Saccheggiato il negozio "L’Isola dei Fumosi"

Nel mirino dei ladri l’altra notte a Recanati anche la tabaccheria "L’Isola dei Fumosi" in via dei Politi, nel quartiere di Villa Teresa. Con un piede di porco ritrovato lì, verso le 3.30 di notte due ladri incappucciati sono entrati dando l’impressione, per come si sono mossi all’interno del negozio, di conoscere bene l’ambiente e l’ubicazione delle telecamere interne, e di aver studiato nei dettagli il colpo. In poco più di 5 minuti hanno razziato gratta e vinci, sigarette e oggettistica varia, tutto infilato in uno zaino in vendita nella stessa tabaccheria. Poi sono spariti senza lasciare tracce. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Recanati, che ora stanno visionando le immagini delle telecamere della tabaccheria sperando di raccogliere elementi utili per individuare gli autori del furto. Nella stessa nottata, come già riferito, si è registrato anche un tentativo di scasso al negozio "La casa delle biciclette" in corso Persiani, in pieno centro.

"Tanto spavento, spese per tamponare i danni, ma il dato più preoccupante – commenta uno dei titolari, Agostino Nina – è sicuramente questi personaggi che fanno quel che vogliono, andando a fare furti e altro per procurarsi denaro, creando panico e abusando di persone e attività che magari faticano anche ad andare avanti in questi periodi. Purtroppo questo è il nostro paese. Ma non tutto è negativo, infatti ci sono persone che si impegnano per dare un po’ di senso alla vita e mi riferisco alle forze dell’ordine, alla polizia municipale, che sono presenti e fanno quello che possono. E queste persone vanno ringraziate. Mi sento di ringraziare anche l’amministrazione comunale che si è informata, e i colleghi commercianti che ci sono stati vicini".