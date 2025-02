Beffa Civitanovese, è contestazione

civitanovese

0

avezzano

1

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 5; Franco 6, Diop 6.5, Passalacqua 5.5, Cosignani 6; Macarof 5 (29’st Milani 5.5), Capece 6 (41’st Domizi sv.), Visciano 6, Brunet 6; Bevilacqua 6 (42’st Rasic 5.5), Vila 5.5 (22’st Padovani 5.5). A disp. Raccichini, Mancini, Aprea, Rossetti, Di Martino. All. Senigagliesi 5.5.

AVEZZANO (4-3-3): Cultraro 6.5; Ferrandino 6, Sbardella 6, Bassini 6.5, Alessi 6; Staiano 6 (35’st Gorobsov sv.), Selvaggio 6, Mascella 6; Konate 6.5 (48’st Quaranta sv.), Barbetta 5.5 (24’st Litteri sv.), Ferrari 6.5. A disp. Esposito, Capitano, Lapenna, Pensalfini, Macchia, Baldari. All. Pagliarini 6.

Arbitro: Laganaro di Genova 5.

Reti: 47’st Konate.

Note. Spettatori 700 circa. Espulso il preparatore atletico Roberto Pierdomenico. Ammoniti Capece, Franco, Diop, Ferrari, il presidente Profili e Il tecnico Pagliarini. Ang. 4-2. Rec 2’ e 6’st.

Beffata la Civitanovese. Proprio nel loro tempo migliore, il secondo, quando avevano collezionato diverse palle gol, i rossoblù subiscono la rete ospite. Konate, in pieno recupero, gela il Polisportivo cogliendo la palla smanacciata da Petrucci sugli sviluppi di un corner. La buona prova della ripresa e l’alibi di un probabile rigore negato non bastano per evitare la contestazione dei tifosi a fine gara. Però, nel primo tempo, la Civitanovese rinuncia ad attaccare. L’unica apparizione dei rossoblù è un colpo di testa di Diop al 17’. Per il resto solo lanci lunghi preda della retroguardia marsicana. Avezzano che invece sfiora la rete in due circostanze. Al 44’ Konate mette in mezzo ma Ferrari manda a lato, tre minuti dopo Konate sciupa clamorosamente il regalo difensivo di Passalacqua. In ripresa è un’altra Civitanovese. Ci sono due inzuccate a firma Vila (5’) e Diop (8’), poi l’occasione del 23’. È qui che viene reclamato il penalty per un presunto mani di Sbardella sul tentativo di Bevilacqua. Perciò Senigagliesi tenta le carte Milani e Padovani, l’attaccante ex di giornata vivacizza la manovra ma al 34’, pescato da Brunet, si fa respingere dal portiere. Entrano anche Domizi e Rasic, anche l’argentino tenta con un colpo di testa ma Cultraro dice no. Nel recupero l’Avezzano torna a farsi vedere con la rovesciata di Ferrari: dal corner conseguente, Petrucci smanaccia, la palla cade sulla testa di Konate che stavolta non sbaglia.

Francesco Rossetti