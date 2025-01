Belforte, il luogotenente. Semeraro in congedo dopo 35 anni

Ultimo giorno di servizio nell’ultimo giorno dell’anno per il luogotenente con carica speciale Giuseppe Semeraro, comandante della stazione dei carabinieri di Belforte. Il militare ha dedicato 35 anni della sua carriera alla comunità. Nella sala consiliare, alla presenza del maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino, e del sindaco di Camporotondo Massimiliano Micucci, gli è stato consegnato un encomio speciale per la meritoria pluridecennale attività svolta nei due Comuni "con la competenza – si legge nella lettera –, la professionalità e il buon senso del padre di famiglia, per essersi distinto per il rilevante impegno al servizio del territorio e delle comunità di Belforte e Camporotondo, per le spiccate doti professionali e umane e per la fattiva collaborazione con le istituzioni". "Ora gli auguriamo di godersi questo meritato traguardo – ha concluso il sindaco Vita – con la stessa passione con cui ha affrontato il lavoro".