"Bestiale", il brano di Romitelli per Loredana Bertè ed Eiffel65

È uscito "Bestiale", il nuovo singolo di Loredana Bertè e gli Eiffel65 scritto dal cantautore, compositore e paroliere Piero Romitelli, nato a Civitanova che vive a Morrovalle, e da Jacopo Ettorre.

Romitelli, di che genere si tratta?

"Bestiale è un brano pop con contaminazioni elettroniche e un andamento raggae, che ricorda i vecchi successi di Loredana".

Perché spesso sottolinea che deve tanto a Loredana Bertè?

"Ogni autore scrive moltissime canzoni e, fra le tante, c’è quella che lo rappresenta di più. Come dico sempre, le canzoni sono tutte figlie e sono tutte uguali però ce n’è qualcuna che, con le sue gambe, fa più strada delle altre. "Cosa ti aspetti da me" cantata da Loredana Bertè a Sanremo 2019 è la mia canzone di maggior successo e per questo le sono grato".

Cosa ha scritto per lei ultimamente, a parte questo ultimo brano?

"Ho contribuito negli ultimi suoi due dischi con altre canzoni, una per tutte è "Quelle come me" uscito nel 2021 e scritto insieme con Gaetano Curreri e Gerardo Pulli".

Cosa dire della combinazione tra Loredana Bertè e gli Eiffel65?

"Pochi sanno che a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila mi divertivo in consolle e suonavo gli Eiffel65, una leggenda della musica dance internazionale di cui ero fan. Trovo che il brano "Bestiale" sia il frutto di questa sorprendente collaborazione, un bellissimo connubio che mi arricchisce anche a livello personale".

Cosa si augura?

"Sta arrivando l’estate e c’è bisogno di spensieratezza. Ci siamo voluti divertire. In questo periodo – conclude Piero Romitelli – escono moltissimi artisti con moltissime canzoni, altrettanti vengono dimenticati. Non mi aspetto nulla. Spero che il brano piaccia e vada bene in radio".