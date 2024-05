Birra e biodiversità, una cena speciale con il "Wine Tour"

Martedì, alle 20, il "Wine Tour delle Marche" arriverà a Potenza Picena per una cena speciale ideata per valorizzare il binomio tra birra e biodiversità agricola. Un gustoso appuntamento ambientato nella cornice della Cappella dei Contadini, che vedrà la partecipazione dell’artista Dario Bazan, impegnato in uno spettacolare live painting, oltre a una cena a sei mani ideata dagli chef dell’Accademia di Tipicità: Gian Marco Di Girolami, Davide Marchionni e Barbara Settembri. Il menù sarà una dichiarazione d’amore ai prodotti della terra e alle radici contadine della cucina della nostra regione. Pollo ruspante, ciauscolo Igp, pecorino di montagna e altri simboli della tradizione marchigiana all’insegna della biodiversità: il pisello di Montesanto, la patata di Colfiorito e il carciofo di Montelupone. Protagonisti della serata saranno anche i birrifici Resina di Potenza Picena e Birra Formante di Sant’Elpidio a Mare. Per info e prenotazioni: 3926999992.