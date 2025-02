"Bisogna tutelare i piccoli comuni"

"Con questi tagli non abbiamo più autonomia di spesa", dice Pietro Cecoli, sindaco di Monte Cavallo, il Comune più piccolo della provincia per numero di abitanti (ne conta soltanto un centinaio). "L’anno scorso l’importo era di circa 58mila euro – aggiunge –, una cifra comunque utile per far fronte a interventi di efficientamento energetico, dissesti e messa in sicurezza di strade. La coperta è sempre troppo corta, ma almeno quel finanziamento dava un po’ di ossigeno all’ente. Se diminuiscono le entrate, per far quadrare i conti, dovremo togliere risorse da altri settori. Al di là dei colori politici, credo che del nostro territorio importi poco a chi governa a Roma. Serve una visione politica a lungo termine per tutelare aree come le nostre, già di per sé svantaggiate".