Bombe carta esplose in strada

Un’auto è stata rubata in un parcheggio di via Pizzardeto, e il giorno dopo un gruppetto di extracomunitari ha fatto esplodere una bomba carta in via Alighieri, danneggiando l’asfalto. La stessa cosa è successa di sera, quando un ordigno ha mandato in frantumi parte di un muretto sul lungomare Lepanto. È quanto avvenuto lo scorso fine settimana a Porto Recanati.

Sabato sera, un recanatese aveva parcheggiato la sua Audi A3 negli stalli fuori da un ristorante asiatico, al confine con Loreto. Ma quando è tornato a riprendere l’auto, il mezzo era sparito nel nulla. Ignoti, infatti, erano riusciti a manomettere l’Audi e a portarsela via. L’uomo si è recato nella caserma dei carabinieri di Recanati e ha sporto denuncia contro ignoti. Ieri mattina, tramite il gps, la macchina è stata ritrovata ad Ancona.

Invece domenica pomeriggio un gruppetto di extracomunitari ha dato il peggio di sé, creando il caos e facendo esplodere una bomba carta in via Alighieri. L’episodio si è registrato verso le 16.30, quando i tre individui (forse di origine pakistana) hanno acceso l’ordigno all’altezza dell’istituto comprensivo Medi. "Nell’esplosione si è alzata una nuvola di fumo e dei sassi sono finiti addosso alle auto parcheggiate, fortunatamente non colpendo le poche persone presenti – racconta un residente, che ha assistito alla scena dal balcone di casa –. Ho subito avvertito i carabinieri, ma inutilmente dato che quei tizi sono ovviamente scappati in un battibaleno. Quando sono sceso, ho notato che sull’asfalto era rimasto un grosso buco". In seguito i militari sono usciti per cercare i tre soggetti, senza però trovarli.

E poche ore dopo, un’altra bomba carta è stata fatta deflagrare sul lungomare Lepanto ed è rimasto danneggiato un muro di recinzione.

Giorgio Giannaccini