Botte e cinghiate a un giovane

Picchiato e preso a cinghiate in mezzo alla strada, soccorso un 30enne. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini del commissariato di polizia, è avvenuto l’altra sera. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 in via Carducci, lungo la statale Adriatica, di fronte al distributore automatico che vende articoli da sexy shop. È lì che verso quell’ora si trovavano due 30enni, entrambi pakistani che vivono a Civitanova. Stavano per fatti loro quando si sono incontrati con un gruppetto di stranieri. Erano in tre, pure loro più o meno 30enni. Pare che si conoscessero già tra di loro. A un certo punto uno dei tre ha cominciato a litigare con il pakistano che si trovava con il suo amico. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la scintilla, fatto sta che improvvisamente dalle parole si è passati alle mani. E l’extracomunitario ha iniziato a picchiare il giovane pakistano. Calci e pugni, poi si è sfilato la cinta dai pantaloni e l’ha usata come arma per colpire la sua vittima. Il ragazzo che si trovava con il pakistano aggredito ha dato l’allarme, e sul posto simo arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, una ambulanza della Croce Verde e anche gli agenti del commissariato di polizia. I tre, nel frattempo, si erano già allontanati, lasciando a terra il pakistano ferito. È stato soccorso e medicato sul posto dal personale sanitario.

Gli agenti hanno acquisito la testimonianza della vittima, che non ha, però, saputo dare ai poliziotti una spiegazione in merito ai motivi che avrebbero scatenato prima la lite poi l’aggressione in mezzo alla strada. Le indagini sono in corso.

Chiara Marinelli