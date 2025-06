Bretella di via Mattei: "Stanziati i 2,7 milioni a carico del Comune. I lavori entro l’anno"

Un altro passo in avanti verso il via ai lavori di realizzazione dell’intervalliva ‘Mattei-Pieve-Campogiano’. Mercoledì scorso la giunta comunale di Macerata ha approvato i 2,7 milioni di euro rimanenti per il cofinanziamento dell’opera, dopo aver già stanziato l’anno scorso i 300 mila euro iniziali (il 10% del costo totale promesso). Comune, Provincia e Regione, infatti, metteranno tre milioni a testa, per finanziare un progetto dal valore complessivo di 87 milioni comprensivi di Iva, spese tecniche di progettazione e direzione lavori, eventuali imprevisti, indennizzi per espropri, compensazioni ambientali e indagini obbligatorie. Se nelle scorse settimane l’impresa abruzzese Toto Costruzioni si è aggiudicata l’appalto, la stessa "ha già delimitato le aree cantiere, sia quelle temporanee sia quelle di tracciato – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori –. Considerando che tutte le pratiche burocratiche sono finite, manca solo l’approvazione dell’esecutivo e poi si potrà partire negli ultimi mesi dell’anno, con completamento dell’opera entro fine 2027".

Si spera che i lavori possano poi proseguire senza intoppi, dato che "nel rispetto delle tempistiche sono state previste cinque stazioni di lavoro–- aggiunge l’assessore – in modo tale che l’opera si sviluppi in tutte le sue parti contemporaneamente". La bretella sarà costituita da due tratti. Il primo, di tre chilometri, unisce il nuovo svincolo di Campogiano sulla SS77 con la rotatoria prevista sulla provinciale 77. L’altro, di due chilometri, collegherà la rotatoria sulla provinciale con quella esistente di via Mattei. L’infrastruttura prevede inoltre la realizzazione dei due viadotti denominati Pieve, un ponte sul fiume Chienti e un ponticello sulla rotatoria Campogiano. Ne beneficeranno soprattutto le frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta, grazie a un’intervalliva "che consente l’attraversamento della città senza entrare nella viabilità ordinaria interna". Nel frattempo, i lavori procedono anche in via del Velini, strada principale del Comune che, da quando è stata chiusa, ha creato non pochi problemi a residenti e automobilisti: "Siamo a buon punto – ha rassicurato Marchiori –: sia il muro di contenimento sia la parte infrastrutturale sono state sistemate. Ultimate le predisposizioni a terra del tracciato, entro questo mese dovrebbe iniziare l’asfaltatura da Villa Potenza fino alla curva del primo tornante. Entro l’estate riapriremo in entrambi i sensi di marcia, mentre le opere accessorie le potremo fare con il tratto non più chiuso".