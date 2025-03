Brutta caduta in bici, ciclista ricoverato a Torrette

Ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra, fratturandosi il bacino. Per questo un ciclista loretano è stato portato in eliambulanza ad Ancona, in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri verso le 13.25. L’uomo stava pedalando in via Del Sole, al confine con Loreto. Arrivato all’altezza della rotatoria a nord del discount Lidl, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto gli operatori del 118 con l’ambulanza medicalizzata da Recanati, e la polizia locale per i rilievi. Per precauzione è stata chiamata l’eliambulanza, che ha caricato il loretano e l’ha portato a Torrette.