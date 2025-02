Cade da una scala, anziano a Torrette

Cade da una scala, soccorso un 80enne. A dare l’allarme sono stati i familiari, che lo hanno trovato a terra con una ferita alla testa. L’allarme è scattato ieri intorno alle 15.45, nella cantina di una azienda agricola a Montecosaro. L’anziano, che si trovava su una scala, per cause ancora da chiarire è caduto a terra ed ha battuto la testa. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde di Civitanova. Il personale medico e sanitario, dopo un primo controllo, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per accertamenti. L’anziano era cosciente. Secondo un primo controllo, avrebbe riportato un trauma cranico.