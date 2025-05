Cadono pezzi di intonaco, diffida al condominio

Dei pezzi di intonaco sono caduti da una palazzina di Porto Recanati e per questo è scattata l’ordinanza del sindaco Andrea Michelini, che ha disposto la messa in sicurezza urgente dell’edificio.

Il provvedimento dell’amministrazione comunale è scaturito a seguito dell’intervento svolto dai vigili del fuoco in un condominio di viale Europa, dove qualche giorno fa si erano staccati dei calcinacci che erano poi caduti a terra. Per fortuna nessuno era rimasto ferito, ma si trattava comunque di una situazione da tenere sotto controllo, soprattutto per il rischio che il problema si verificasse di nuovo e qualcuno potesse farsi male.

Per questo la vicenda è stata presa in carico dal Comune. Nell’atto a firma del primo cittadino portorecanatese, si ordina all’amministratore condominiale "di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza del fabbricato, mediante riparazione, consolidamento e fissaggio delle parti di intonaco ammalorato che minacciano la caduta dall’alto". Oltre a ciò, il sindaco Michelini raccomanda "di verificare le condizioni di sicurezza e stabilità delle strutture sotto la guida di un tecnico qualificato, e anche di depositare al termine dei lavori una dichiarazione sulla stato dei luoghi".

In attesa di lavori urgenti e controlli, comunque, l’amministrazione ha provveduto a far transennare l’area sotto all’edificio da cui si sono registrati i distacchi, per impedire il passaggio dei pedoni ed evitare possibili incidenti.